Ленинградские фермеры приняли участие в "открытом диалоге"

На встрече комитет по АПК наградил особенно успешных коллег.

Встреча, проводившаяся в Фонде поддержки предпринимательства и промышленности Ленобласти, собрала фермеров для обсуждения итогов уходящего года, проблем отрасли и путей развития. Присоединяться к меропритию могут любые жители Ленобласти. Встреча транслируется онлайн. Среди присутствующих были ведущие фермеры региона и малые формы хозяйствования. Также присутствовали представители других регионов страны. Вопросы, касающиеся ценообразования, кадров, продвижения местных брендов и государственной поддержки, были самыми актуальными.

Заместитель председателя правительства по АПК, представитель Агентства по агромуналту, депутатский корпус и управление ветеринарией ответили на вопросы фермеров. Одним из главных моментов было признание высокого потенциала региона в обеспечении потребностей населения основными продуктами питания. Также фермы играют большую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона благодаря своему вкладу в импортозамменение. Фермерским хозяйствам предоставляются гранты и субсидии, функционирует школа фермеров, проводятся конкурсы для награждения лучших. На встрече комитет по АПК наградил особенно успешных коллег.

Фермерские хозяйства в Ленобласти высоко ценятся за вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

Ранее мы сообщили о том, что количество новых точек общепита в Ленобласти увеличилось на 26% за год.

Фото: комитета по АПК Ленобласти