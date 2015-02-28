Количество новых точек общепита в Ленобласти увеличилось на 26% за год

Активный рост обусловлен масштабной застройкой и развитием городов Кудрово и Мурино.

Ленинградская область заняла лидирующие позиции по росту числа заведений общественного питания, увеличив их количество почти на 48% за три года, пишет "ДП".

Согласно исследованию агентства INFOLine, значительный вклад в развитие российского рынка общепита внесли региональные проекты. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Ленинградской области (+26,09%), Краснодарском крае (+7,07%) и Ставропольском крае (+6,36%).

INFOLine сообщает, что общее количество заведений общественного питания в России достигло отметки в 200 тысяч объектов. Основатель и генеральный директор INFOLine Иван Федяков прокомментировал, что активный рост числа заведений в Ленинградской области обусловлен масштабной застройкой и развитием городов Кудрово и Мурино, которые административно принадлежат к области, однако зачастую ассоциируются с Санкт-Петербургом.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)