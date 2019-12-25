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Первая в Ленобласти концессионная школа введена в Мурино
Сегодня, 10:56
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Первая в Ленобласти концессионная школа введена в Мурино

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Школа оснащена кабинетами робототехники, домоводства, технического моделирования, рисования, а также имеет просторный холл с амфитеатром, медиатеку и три спортивных зала с обширной спортивной площадкой на открытом воздухе.

Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию первую школу, построенную по концессии в Ленобласти. Она находится на Екатерининской улице в Мурино, сообщает пресс-служба областного правительства.

Школа оснащена кабинетами робототехники, домоводства, технического моделирования, рисования, а также имеет просторный холл с амфитеатром, медиатеку и три спортивных зала с обширной спортивной площадкой на открытом воздухе. Завершение строительства первого концессионного образовательного учреждения в 47-м регионе произошло на год раньше намеченного срока.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский Мурино превращается в один из наиболее удобных для жизни городов в Ленинградской области: здесь функционирует полицейский участок, скоро откроется поликлиника, каждый год появляются новые образовательные учреждения, дороги и общественные пространства.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть работает над муниципальным стандартом поддержки семей с детьми.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, новые соцобъекты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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