Первая в Ленобласти концессионная школа введена в Мурино

Школа оснащена кабинетами робототехники, домоводства, технического моделирования, рисования, а также имеет просторный холл с амфитеатром, медиатеку и три спортивных зала с обширной спортивной площадкой на открытом воздухе.

Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию первую школу, построенную по концессии в Ленобласти. Она находится на Екатерининской улице в Мурино, сообщает пресс-служба областного правительства.

Школа оснащена кабинетами робототехники, домоводства, технического моделирования, рисования, а также имеет просторный холл с амфитеатром, медиатеку и три спортивных зала с обширной спортивной площадкой на открытом воздухе. Завершение строительства первого концессионного образовательного учреждения в 47-м регионе произошло на год раньше намеченного срока.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский Мурино превращается в один из наиболее удобных для жизни городов в Ленинградской области: здесь функционирует полицейский участок, скоро откроется поликлиника, каждый год появляются новые образовательные учреждения, дороги и общественные пространства.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть работает над муниципальным стандартом поддержки семей с детьми.

Фото: Правительство Ленобласти