Ленобласть работает над муниципальным стандартом поддержки семей с детьми

Запуск программы запланирован на 2025 год.

Ленинградская область создала стандарт для улучшения качества жизни семей с детьми. Поддержка будет осуществляться по семи ключевым направлениям.

Пресс-служба областной администрации сообщила, что стандарт разрабатывался совместно с соответствующими исполнительными органами и местными властями. Уже составлены планы действий для его реализации.

Семь основных направлений включают: земельные ресурсы и инфраструктуру, адресную помощь, стимулирование воспитания детей, укрепление семейных ценностей и традиций, культурные мероприятия и отдых, дошкольные учреждения и школы, а также строительство спортивных и детских площадок. Запуск программы запланирован на 2025 год.

Среди предложенных мер поддержки: социальные льготы для работающих родителей, предоставление земельных участков многодетным семьям в садовых товариществах, поощрения для водителей, воспитывающих детей, создание дополнительных мест в вечерних группах для малышей и многое другое.

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Фото: Правительство Ленобласти