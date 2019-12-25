Проект мобильного мини-парка для Ленобласти разработали студенты ГАСУ

Реализация проекта стала возможной благодаря инвестору, поддержавшему победителя студенческого конкурса.

Студенты Нина Масликова и Данг Ван Хунг из Государственного архитектурно-строительного университета разработали проект мини-парка, который вскоре появится в Ленинградской области. Уникальность проекта заключается в том, что парклет будет мобильным и путешествовать между крупнейшими городами региона. Реализация проекта стала возможной благодаря инвестору, поддержавшему победителя студенческого конкурса.

Сергей Лутченко, главный архитектор Ленинградской области, высоко оценил проект, отметив, что он удачно сочетает природные элементы с архитектурой, легко адаптируется к различным городским условиям и способствует улучшению общественных пространств.

Второе место заняла студентка Арина Лихачева с проектом "Урбан-набор "Перемена"", состоящим из блоков "Радость жизни", "Фрилансер", "Мои друзья" и "Кофе-Чай". Ее проект предлагает гармоничное соединение природных, деловых и общественных элементов городской среды.

Третье место досталось Анне Антоневич с проектом "Пузыри" для города Тосно. Этот трансформируемый объект может адаптироваться под потребности местных жителей и особенности окружающей среды.

Ранее мы сообщили о том, что приоритетные направления туризма определили в Ленобласти.

Фото: Комитет градостроительной политики Ленинградской области