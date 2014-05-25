Приоритетные направления туризма определили в Ленобласти

В течение всего 2024 года комитет занимался созданием научной и аналитической базы, благодаря чему был сформирован комплексный и системный подход к развитию данного направления.

В понедельник, 9 декабря, на заседании комитета градостроительной политики Ленинградской области были определены семь ключевых направлений развития туризма в регионе. К ним относятся: культурный, оздоровительный, спортивный, религиозный, военно-патриотический, сельскохозяйственный и промышленно-индустриальный туризм.

Эти направления лягут в основу будущих схем территориального планирования области и помогут систематически развивать отрасль.

Председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков отметил, что Ленинградская область обладает значительным туристическим потенциалом: 337 туристических маршрутов, свыше 4700 объектов культурного наследия, 96 природных памятников — и это лишь небольшая часть нашего достояния. В течение всего 2024 года комитет занимался созданием научной и аналитической базы, благодаря чему был сформирован комплексный и системный подход к развитию данного направления. В дальнейшем такая работа позволит нам лучше и глубже планировать конкретные проекты инфраструктуры в каждом из семи традиционных направлений.

Ранее мы сообщили о том, что ежемесячные выплаты на детей-инвалидов введены в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)