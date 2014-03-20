Ежемесячные выплаты на ребенка-инвалида введена в Ленобласти

Данная мера социальной поддержки не зависит от финансовых возможностей семьи.

В Ленинградской области введен ежемесячный платеж для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как пояснила областная социальная защита, на получение финансовой помощи могут рассчитывать родители, опекуны или попечители, проживающие совместно с ребенком-инвалидом в Ленинградской области.

Для получения компенсации по индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), утвержденной Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, необходимо указать II или III степень выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности.

Данная мера социальной поддержки не зависит от финансовых возможностей семьи. Размер выплат варьируется в зависимости от степени инвалидности: 10 460 рублей при третьей степени и 5230 рублей при второй степени.

Ранее мы сообщили о том, что день герба, флага и гимна отмечается в Ленобласти.

Фото: Pxhere.