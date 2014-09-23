День герба, флага и гимна отмечается в Ленобласти

Губернатор Александр Дрозденко отметил, чтоэти символы воплощают в себе дух трудолюбия, мужества и стойкости, характерные для ленинградцев.

В понедельник, 9 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем герба, флага и гимна. Он отметил, что эти символы воплощают в себе дух трудолюбия, мужества и стойкости, характерные для ленинградцев.

Дрозденко подчеркнул, что сила Ленинградской области заключается в упорстве и талантах ее жителей, а также в их энергии и душевной щедрости. Губернатор выразил уверенность, что совместными усилиями можно справиться с любыми вызовами, сохранив при этом традиции и продолжая развитие родного края.

Пусть День герба, флага и гимна Ленинградской области всегда остается символом нашего единения и гордости за родной, любимый регион. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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Фото: Правительство Ленобласти