В Ленобласти подключили к газу свыше 6700 домов по программе социальной догазификации

В общей сложности было заключено 43 204 договора по программе догазификации, из которых 35 774 уже выполнены.

Более 6700 домов в Ленобласти подключились к газу в рамках программы социальной догазификации в текущем году. Размер региональной субсидии составил свыше 500 миллионов рублей, сообщает губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в общей сложности было заключено 43 204 договора по программе догазификации, из которых 35 774 уже выполнены – газопроводы проложены до границ земельных участков без участия граждан. Природный газ уже подведен к 13 171 дому.

Потенциал догазификации в Ленобласти оценивается как более 75 тысяч частных домов. – Дальше – газификация более 200 СНТ, большинство из них расположены в Сосновом Бору, Всеволожском и Выборгском районах. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что конкурс на лучшую елочную поделку из отходов проводится в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко