Конкурс на лучшую елочную поделку из отходов проводится в Ленобласти

Жители региона могут проголосовать за понравившиеся работы через портал "Госуслуги" до 8 декабря.

В Ленобласти стартовал предновогодний экологический конкурс, организованный областным комитетом по обращению с отходами. Участникам предлагается создать новогоднюю игрушку или гирлянду из переработанных материалов. Пресс-служба областной администрации приглашает жителей принять участие в конкурсе.

На данный момент определены десять финалистов. Жители региона могут проголосовать за понравившиеся работы через портал "Госуслуги" до 8 декабря.

Председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова подчеркнула, что участники конкурса продемонстрировали высокий уровень творчества и мастерства, представив оригинальные изделия из таких материалов, как пластиковые бутылки и крышки.

Победитель будет определен по результатам общественного голосования. Итоги конкурса станут известны 9 декабря 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что объекты ТЭК Ленобласти усилят работу в новогодние праздники.

Фото: Правительство Ленобласти