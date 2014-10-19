Конкурс на лучшую елочную поделку из отходов проводится в Ленобласти

В Ленобласти стартовал предновогодний экологический конкурс, организованный областным комитетом по обращению с отходами. Участникам предлагается создать новогоднюю игрушку или гирлянду из переработанных материалов. Пресс-служба областной администрации приглашает жителей принять участие в конкурсе.
На данный момент определены десять финалистов. Жители региона могут проголосовать за понравившиеся работы через портал "Госуслуги" до 8 декабря.
Председатель комитета по обращению с отходами Анастасия Кузнецова подчеркнула, что участники конкурса продемонстрировали высокий уровень творчества и мастерства, представив оригинальные изделия из таких материалов, как пластиковые бутылки и крышки.
Победитель будет определен по результатам общественного голосования. Итоги конкурса станут известны 9 декабря 2024 года.
Ранее мы сообщили о том, что объекты ТЭК Ленобласти усилят работу в новогодние праздники.
Фото: Правительство Ленобласти
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