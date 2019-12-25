Объекты ТЭК Ленобласти усилят работу в новогодние праздники

Особое внимание уделено проведению первоочередных профилактических мероприятий для обеспечения стабильного тепло- и электроснабжения.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Ленинградской области усиливает меры подготовки к новогодним праздникам. Планируется организовать круглосуточные дежурства специалистов, сформировать запасы топлива на котельных и задействовать дополнительные аварийные бригады.

Эти вопросы были рассмотрены на заседании оперативного штаба. Особое внимание уделено проведению первоочередных профилактических мероприятий для обеспечения стабильного тепло- и электроснабжения. В частности, будут проведены обследования линий электропередачи на предмет наличия вблизи них сухих и больных деревьев. Владельцев земельных участков призывают устранить потенциально опасные растения.

Кроме того, комитет завершил сбор заявок на капитальный ремонт объектов теплоснабжения на 2025 год. Наибольшее количество обращений поступило из Подпорожского района.

Ранее мы сообщили о том, что рынок труда в Ленобласти вырос почти на 40% за год.

Фото: Правительство Ленобласти