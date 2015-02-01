Рынок труда в Ленобласти вырос почти на 40% за год

Компании продолжают увеличивать зарплаты, чтобы привлекать квалифицированных сотрудников: в III квартале 2024 года средняя заработная плата в Петербурге составила 87 256 рублей в месяц.

В III квартале 2024 года спрос на рабочую силу в Ленинградской области вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом. Уровень безработицы в регионе за июль-сентябрь 2024 года составил 2,1%, в Санкт-Петербурге – 1,5%.

Компании продолжают увеличивать зарплаты, чтобы привлекать квалифицированных сотрудников: в III квартале 2024 года средняя заработная плата в Петербурге составила 87 256 рублей в месяц. За год темпы роста зарплатных предложений увеличились на 18%.

Тем не менее, темп роста зарплат начал снижаться, и работодатели стали использовать дополнительные стимулы для привлечения и удержания кадров. Например, 80% петербуржцев указали, что в их компаниях есть корпоративные льготы, такие как оплата обучения, медицинского страхования и премий за достижения.

Количество вакансий с пометкой "Подходящие для пенсионеров" увеличилось в Ленинградской области на 116% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число предложений студентам возросло на 54% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

Исследование Авито Работы показало, что 50% жителей Санкт-Петербурга имели опыт временной занятости в прошлом году. При поиске работы 38% кандидатов интересовались частичной занятостью, а 31% рассматривали временные рабочие места.

В исследовании также отмечено, что 54% жителей Санкт-Петербурга работали на полную ставку, 46% — на полставки, а 28% совмещают основную работу с подработками.

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Фото: Piter.TV