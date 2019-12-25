Налоговую декларацию 3-НДФЛ можно составить в МФЦ Ленобласти

Стоимость услуги зависит от сложности декларации, включая объем информации.

С начала декабря во всех МФЦ и бизнес-офисах Ленобласти стала доступна новая услуга по оформлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Эта инициатива была анонсирована пресс-службой областного правительства.

Теперь специалисты смогут оказать помощь в правильном оформлении декларации, что особенно полезно для тех, кто сталкивается с этим процессом впервые или испытывает трудности с самостоятельным заполнением документа.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно обратиться в ближайший МФЦ с паспортом и необходимыми документами, подтверждающими ваши доходы и расходы за отчетный период. Все подробности доступны на официальном сайте.

Стоимость услуги зависит от сложности декларации, включая объем информации. Сотрудники МФЦ детально проконсультируют по всем аспектам оказания услуги непосредственно во время визита.

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Фото: Правительство Ленобласти