В Ленобласти отложат выборы губернатора в случае военного положения

Следующие выборы губернатора региона запланированы на осень 2025 года.

В Законодательном собрании Ленинградской области приняты поправки к законопроекту о выборах губернатора региона. Согласно им, проведение выборов может быть отложено на неопределённый срок в случае введения военного или чрезвычайного положения в регионе. В таких обстоятельствах сроки и порядок проведения избирательных мероприятий будут определяться особенностями установленного режима.

Помимо этого, документ предусматривает запрет на участие в выборах граждан, имеющих статус иностранных агентов. Также иностранные агенты не смогут выступать в качестве уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов. Изменения соответствуют федеральному законодательству.

Кроме того, Законодательное собрание утвердило увеличение максимальной суммы расходов, которую кандидаты на пост губернатора Ленинградской области могут тратить в ходе предвыборной кампании. Теперь лимит финансирования увеличен с 70 до 120 миллионов рублей.

Следующие выборы губернатора Ленинградской области запланированы на осень 2025 года.

Ранее Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в Международный день инвалидов.

Фото: Правительство Ленобласти (архив)