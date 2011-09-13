Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в Международный день инвалидов

Губернатор подчеркнул важность этого дня, который служит напоминанием о необходимости уважать и поддерживать каждого человека вне зависимости от его физических возможностей.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился с поздравлением к жителям региона, выразив пожелания здоровья и благополучия.

Губернатор подчеркнул важность этого дня, который служит напоминанием о необходимости уважать и поддерживать каждого человека вне зависимости от его физических возможностей. Он отметил, что сила духа, мужество и настойчивость людей с инвалидностью служат источником вдохновения для всех.

Правительство Ленинградской области продолжает работать над повышением доступности различных сфер жизни, включая образование, медицину и общественный транспорт. Основная цель региональных властей заключается в создании условий, позволяющих каждому жителю реализовать свой потенциал и достичь успеха.

Ранее мы сообщили о том, что оздоровительные лагеря Ленобласти примут детей с ОВЗ и инвалидностью.

Фото: Правительство Ленобласти (архив)