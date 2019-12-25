Оздоровительные лагеря Ленобласти примут детей с ОВЗ и инвалидностью

Для обеспечения качественного ухода за детьми с особыми потребностями привлекут педагогов-психологов и сурдопереводчиков.

Оздоровительные лагеря в Ленинградской области теперь смогут принимать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, поскольку соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Дрозденко. Детские лагеря в регионе будут организовывать специальные инклюзивные смены. Для обеспечения качественного ухода за детьми с особыми потребностями привлекут педагогов-психологов и сурдопереводчиков, пояснили в пресс-службе областного правительства.

В лагерях установят пандусы, тактильные таблички, лифты и другое необходимое оборудование. Специально оборудуют игровые зоны для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Мы в Ленинградской области осознаем важность совместного роста детей, и сделаем всё возможное, чтобы обеспечить соответствующие условия в наших лагерях. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Уже шесть государственных детских лагерей в Ленинградской области способны принимать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. "Россонь", "Маяк" и "Орион" полностью оснащены всем необходимым оборудованием, а "Берёзняки", "Восток" и "Сокол" готовы принять детей из определенных категорий, хотя они еще не имеют полного набора оборудования.

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Фото: Piter.TV