Писатели-фантасты из Ленобласти могут получить до 500 тыс. рублей

Всероссийский литературный конкурс "Россия 2050" включает четыре категории: научно-фантастические рассказы, научно-фантастические рассказы для детей, графические истории (комиксы) и сценарии пилотных эпизодов сериалов в жанре научной фантастики.

У писателей-фантастов из Ленинградской области появился шанс поучаствовать во всероссийском литературном конкурсе "Россия 2050" и получить денежные награды до 500 тыс. рублей.

Основная цель мероприятия — найти и поддержать талантливых авторов, способных представить оптимистичное видение будущего нашей страны. Участниками могут стать граждане России старше 18 лет. Конкурс включает четыре категории: научно-фантастические рассказы, научно-фантастические рассказы для детей, графические истории (комиксы) и сценарии пилотных эпизодов сериалов в жанре научной фантастики.

Работы участников оцениваются известными писателями-фантастами, среди которых Вадим Панов, Антон Первушин, Сергей Чекмаев и Сергей Волков, а также сценаристами, продюсерами, редакторами и представителями крупных стриминговых сервисов.

Победители конкурса в каждой категории награждаются денежными призами: за первое место — 500 тысяч рублей, за второе — 300 тысяч рублей, за третье — 200 тысяч рублей. Лучшие работы будут включены в итоговый сборник, а самые перспективные сценарии станут основой для создания сериалов, которые выйдут на популярные российские онлайн-платформы.

Заявки принимаются до 15 декабря на официальном сайте конкурса.

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Фото: asi.ru