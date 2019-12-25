Знаки отличия "Слава матери" и "Отцовская доблесть" вручили в Ленобласти

Правительство региона провело подведение итогов Года семьи в теплой и праздничной атмосфере.

В Гатчинском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное двум важным датам: Дню отца и Дню матери. Как пишет spb.aif.ru, самые активные родители получили награды Ленинградской области – знаки отличия "Слава матери" и "Отцовская доблесть", которые им вручил лично губернатор Александр Дрозденко.

Правительство региона провело подведение итогов Года семьи в теплой и праздничной атмосфере. Завершение Года семьи вовсе не означает окончание программ поддержки семей в Ленинградской области. Напротив, Александр Дрозденко заверил, что в следующем году поддержка станет еще более значительной. Причем помощь получат не только многодетные семьи, но и молодые пары, которые только начинают совместную жизнь и воспитывают первого ребенка.

Знак отличия "Слава матери" был присужден 19 женщинам, имеющим нескольких детей. Знаками "Отцовская доблесть" отметили 13 мужчин, являющихся отцами больших и дружных семей. Еще четырем семьям награды вручались совместно, так как оба родителя заслужили признание. Некоторые отцы не смогли присутствовать на церемонии, так как находились на службе или служили в церкви – 21 ноября праздновался Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил. Вместо отсутствующих отцов награды получали их старшие сыновья и жены с маленькими детьми.

Ранее мы сообщили о том, что почти 130 двойняшек родилось в Ленобласти с начала года.

Фото: Жанна Данкиди / АиФ