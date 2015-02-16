Почти 130 двойняшек родилось в Ленобласти с начала года

С апреля 2024 года семьи, в которых рождаются сразу двое, трое и более детей, получают специальные подарочные наборы.

С начала текущего года в Ленобласти появилось на свет 127 двойняшек, сообщает пресс-служба областного Управления ЗАГС. Это на 13 пар больше, чем за тот же период 2023 года.

Управление также напоминает, что с апреля 2024 года семьи, в которых рождаются сразу двое, трое и более детей, получают специальные подарочные наборы. В комплект входят мягкий костюмчик, шапочка, пинетки и уютный ажурный плед.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 1500 участков для жилищного строительства обнаружено в Ленобласти.

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