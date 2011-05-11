Свыше 1500 участков для жилищного строительства обнаружены в Ленобласти

После детального изучения характеристик найденных участков информация о них была размещена в соответствующем разделе публичной кадастровой карты.

В рамках проекта "Земля для стройки" в Ленинградской области выявлены 1569 земельных участков общей площадью 3144,28 гектара, которые могут использоваться для строительства жилья. Из них 1154 участка, общая площадь которых составляет 1087,3 гектара, предназначены для индивидуального жилого строительства, а 415 участков площадью 2057 гектаров пригодятся для возведения многоквартирного жилья.

Эти земли были обнаружены благодаря совместным усилиям местных властей, региональных органов власти, территориального управления Росреестра и филиала "Роскачества". После детального изучения характеристик найденных участков информация о них была размещена в соответствующем разделе публичной кадастровой карты. Благодаря сервису "Земля для стройки" инвесторы и застройщики теперь могут напрямую обращаться по интересующим их землям.

Данный проект входит в государственную программу "Национальная система пространственной информации" (НСПИ), которая включена в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года в строительной сфере.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть начала прием предложений по благоустройству.

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