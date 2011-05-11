Ленобласть начала прием предложений по благоустройству

Чаще всего жители высказываются за создание парков и скверов, прокладывание велосипедных дорожек, установку детских площадок, организацию энергоэффективного освещения, а также облагораживание исторических и мемориальных объектов.

Жителям Ленинградской области предоставляется возможность представить свои предложения по благоустройству общественных пространств до 8 декабря через чат-бот Комитета по ЖКХ и Центра компетенций региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

За первую неделю поступило 1176 запросов из 119 населенных пунктов. Большинство из них поступили из Всеволожского, Волосовского и Гатчинского районов. Больше всего инициатив предложили жители Мурино, Калитино и Романово. Чаще всего жители высказываются за создание парков и скверов, прокладывание велосипедных дорожек, установку детских площадок, организацию энергоэффективного освещения, а также облагораживание исторических и мемориальных объектов.

Наиболее популярные общественные зоны будут включены в программу благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилище и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что в Сертолово обновят Дом Офицеров.

Фото: Правительство Ленобласти