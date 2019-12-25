В Сертолово обновят Дом Офицеров

Внутри обновленного дома офицеров откроются классы музыки, скульптуры, живописи с натюрморным фондом, истории искусства, хореографии, библиотека, кинооператорская, буфет, концертный зал на 500 мест.

Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию Дома офицеров в Сертолово. Строители уже начали подготовку к началу работ, рассказали в правительстве Ленобласти.

Проект получился масштабным и позволил увеличить полезную площадь, чтобы разместить новые творческие и художественные мастерские. Помимо этого проведем укрепительные работы, чтобы Дом офицеров прослужил ещё дольше. Реконструкцию планируем завершить в 2026 году. Евгений Барановский, зампред Правительства Ленинградской области

Городской дом офицеров Сертоловского гарнизона построен Минобороны СССР в 1965 году для досуга членов семей военнослужащих и жителей посёлка. Здание находится в лесном массиве, на возвышенности, рядом с крутым берегом разлившегося в небольшое озеро ручья, в окружении сосен. В 2010 году объект пришел в упадок, однако общее состояние конструкций позволяет провести реконструкцию объекта.

Внутри обновленного дома офицеров откроются классы музыки, скульптуры, живописи с натюрморным фондом, истории искусства, хореографии, библиотека, кинооператорская, буфет, концертный зал на 500 мест. В одну смену смогут заниматься творчеством до 245 человек.

Фото: правительство Ленобласти