В этом сезоне "Лыжные стрелы" в Петербурге перевезли более 12 тысяч пассажиров

Они совершили 30 рейсов по трем направлениям – Токсово, Орехово и Шапки.

В период с 11 января по 16 марта 2025 года "Лыжные стрелы" в Петербурге перевезли более 12 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В период с 11 января по 16 марта по выходным дням из Петербурга в Ленобласть курсировали специальные пригородные поезда "Лыжные стрелы". Они совершили 30 рейсов по трем направлениям и перевезли 12,1 тысячи любителей активного отдыха. В Ленинградскую область из Петербурга спортсмены смогли отправиться на три станции — Токсово, Орехово и Шапки.

Помимо обычных электропоездов, маршруты обслуживал ретропоезд ЭР2К-980 "Лахта", интерьеры вагонов которого выполнены в стилистике 70-80-х годов.

Петербург и Минск на школьных весенних каникулах свяжет "Поезд Дружбы".

Фото: Telegram/ СПб-Главный