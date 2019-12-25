Петербург и Минск на школьных весенних каникулах свяжет "Поезд Дружбы"

Из Северной столицы поезд отправится с Витебского вокзала 21 и 28 марта.

Состав №249/250 "Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск в дни школьных весенних каникул. Об этом рассказали в ОЖД 18 марта.

Из Северной столицы поезд отправится с Витебского вокзала 21 и 28 марта в 20:45 и прибудет в Минск на следующие сутки в 11:08. Из столицы Белоруссии отправление запланировано 22 и 29 марта в 20:05, прибытие в Петербург – на следующие сутки в 10:05.

В составе есть как плацкартные, так и купейные вагоны. Предусмотрены остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель, Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино и Смолевичи.

Ранее "Поезд Дружбы" курсировал между городами 7 и 8 марта.

Фото: пресс-служба ОЖД