"Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск 7 и 8 марта

В составе есть как плацкартные, так и купейные вагоны.

В преддверии Международного женского дня состав №249/250 "Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск. Об этом рассказали в ОЖД 3 марта.

Из города на Неве поезд поедет с Витебского вокзала 7 марта в 20:45 и прибудет в столицу Белоруссии на следующие сутки в 11:08. А из Минска отправление запланировано 8 марта в 20:05, прибытие в Петербург – на следующие сутки в 10:05. В составе есть как плацкартные, так и купейные вагоны.

В пути ожидаются остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи.

Ранее на Piter.TV: из Петербурга отправился первый автобус до Мариуполя.

Фото: пресс-служба ОЖД