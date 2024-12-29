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"Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск 7 и 8 марта
Сегодня, 14:30
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"Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск 7 и 8 марта

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В составе есть как плацкартные, так и купейные вагоны.

В преддверии Международного женского дня состав №249/250 "Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск. Об этом рассказали в ОЖД 3 марта. 

Из города на Неве поезд поедет с Витебского вокзала 7 марта в 20:45 и прибудет в столицу Белоруссии на следующие сутки в 11:08. А из Минска отправление запланировано 8 марта в 20:05, прибытие в Петербург – на следующие сутки в 10:05. В составе есть как плацкартные, так и купейные вагоны. 

В пути ожидаются остановки на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи. 

Ранее на Piter.TV: из Петербурга отправился первый автобус до Мариуполя. 

Фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: минск, поезд дружбы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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