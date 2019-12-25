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Из Петербурга отправился первый автобус до Мариуполя
Сегодня, 11:44
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Из Петербурга отправился первый автобус до Мариуполя

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Транспорт будет ходить по нечетным числам в 09:00, ближайшие отправления – 5, 7 и 9 марта.

Первый автобус по межрегиональному маршруту "Петербург — Мариуполь" отправился 3 марта. Об этом рассказали в Смольном. 

Маршрут №8552 обслуживают автобусы на 49 мест и 53 человека, оборудованные регулируемыми креслами, системой климат-контроля, индивидуальными розетками, USB-разъемами, холодильником и багажным отделением. Транспорт будет ходить по нечетным числам в 09:00, ближайшие отправления – 5, 7 и 9 марта. Время в пути – 29 часов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала.

Ранее на Piter.TV: с 22 марта из Петербурга запустят прямые рейсы на Хайнань. 

Фото: unsplash 

Теги: мариуполь, межрегиональные автобусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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