Из Петербурга отправился первый автобус до Мариуполя

Транспорт будет ходить по нечетным числам в 09:00, ближайшие отправления – 5, 7 и 9 марта.

Первый автобус по межрегиональному маршруту "Петербург — Мариуполь" отправился 3 марта. Об этом рассказали в Смольном.

Маршрут №8552 обслуживают автобусы на 49 мест и 53 человека, оборудованные регулируемыми креслами, системой климат-контроля, индивидуальными розетками, USB-разъемами, холодильником и багажным отделением. Транспорт будет ходить по нечетным числам в 09:00, ближайшие отправления – 5, 7 и 9 марта. Время в пути – 29 часов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала.

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