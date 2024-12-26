С 22 марта из Петербурга запустят прямые рейсы на Хайнань

Санкт-Петербург и остров Хайнань свяжет прямое авиасообщение. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Пулково.
Из аэропорта Пулково авиакомпания Аэрофлот открывает рейсы в Санья (Китай). Полёты из Северной столицы начнутся уже с 22 марта. Рейсы будут выполняться по субботам. С 1 апреля добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Петербурга по средам и обратно по вторникам. Продажи билетов уже открыты.
На воздушных линиях будут задействованы самолеты Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и эконом.
Тем временем транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Петербург – Архангельск.
Фото: unsplash (Denny Ryanto)
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