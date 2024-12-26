С 22 марта из Петербурга запустят прямые рейсы на Хайнань

На воздушных линиях будут задействованы самолеты Airbus A330.

Санкт-Петербург и остров Хайнань свяжет прямое авиасообщение. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Пулково.

Из аэропорта Пулково авиакомпания Аэрофлот открывает рейсы в Санья (Китай). Полёты из Северной столицы начнутся уже с 22 марта. Рейсы будут выполняться по субботам. С 1 апреля добавится второй еженедельный рейс с вылетом из Петербурга по средам и обратно по вторникам. Продажи билетов уже открыты.

На воздушных линиях будут задействованы самолеты Airbus A330 с двухклассной компоновкой салона: бизнес и эконом.

Тем временем транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Петербург – Архангельск.

Фото: unsplash (Denny Ryanto)