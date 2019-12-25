Главу МРЭО обвинили в получении 43,4 млн рублей за выдачу удостоверений.

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу начальника МРЭО ГИБДД № 15 регионального Главка Алексея Метлина. Его обвиняют в получении взяток и посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, сумма незаконных вознаграждений составила около 43,4 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие считает, что Метлин организовал преступную группу с участием неустановленных должностных лиц межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела. С апреля 2022 года по ноябрь 2024-го ее участники, предположительно, получали деньги от граждан за сдачу теоретического и практического экзаменов на водительские права без фактической проверки знаний, а также за выдачу удостоверений.

Накануне Метлина задержали и предъявили ему обвинение. Свою вину он не признал и просил суд избрать более мягкую меру пресечения.

Обосновывая необходимость ареста, следствие указало на высокую должность обвиняемого и его звание подполковника полиции. По мнению следователей, благодаря связям среди сотрудников МВД Метлин мог повлиять на ход расследования, уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей.

Кроме того, ему вменяют статью 291.1 УК РФ о посредничестве во взяточничестве. Суд постановил заключить начальника МРЭО под стражу до 16 января 2027 года.

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Фото: Piter.tv