Транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Петербург – Архангельск

По предварительным данным, 21 февраля 2025 года самолет не смог вылететь из Пулково в связи с технической неисправностью.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Санкт-Петербург – Архангельск. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 21 февраля 2025 года самолет не смог вылететь из Пулково в связи с технической неисправностью. В пункт назначения пассажиров направят резервным бортом. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам напитки.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг.

Фото: Piter.tv