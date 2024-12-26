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Транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Петербург – Архангельск
Сегодня, 12:13
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Транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Петербург – Архангельск

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По предварительным данным, 21 февраля 2025 года самолет не смог вылететь из Пулково в связи с технической неисправностью.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки авиарейса Санкт-Петербург – Архангельск. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

По предварительным данным, 21 февраля 2025 года самолет не смог вылететь из Пулково в связи с технической неисправностью. В пункт назначения пассажиров направят резервным бортом. На время ожидания авиакомпания предоставила пассажирам напитки. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а также контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им необходимых услуг.

Фото: Piter.tv

Теги: прокуратура, пулково, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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