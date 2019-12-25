Петербург рассчитывает получить не менее 17 млрд рублей от повышения стоимости патентов.

Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем чтении закон о повышении стоимости трудового патента для иностранных граждан. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2027 года. По расчетам, увеличение платежей позволит пополнить городской бюджет как минимум на 17 млрд рублей.

Сейчас ежемесячная стоимость патента составляет 8 тыс. рублей. С начала следующего года иностранцы, работающие в организациях, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, будут платить 11 тыс. рублей.

Для мигрантов, которые трудятся у физических лиц, например выполняют работу на дому, стоимость патента установят на уровне 15,6 тыс. рублей в месяц.

Размер платежа рассчитывается с учетом фиксированного авансового взноса по НДФЛ, коэффициента-дефлятора и регионального коэффициента. В 2027 году фиксированный платеж составит 1,2 тыс. рублей для работающих в организациях, у ИП и частнопрактикующих лиц. Для трудоустроенных у физических лиц он будет равен 1,7 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV