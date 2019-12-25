Собственники ТЦ Петербурга выступили против очередного повышения налога на имущество.

Владельцы торговых центров и офисных зданий Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить в 2027 году ставку налога на имущество на уровне 2,2 %. Обращение подписали Российский Совет Торговых Центров и представители крупных коммерческих объектов города. Об этом сообщает "Фонтанка", в распоряжении которой оказалось письмо.

Поводом для обращения стало обсуждение в Законодательном собрании законопроекта о повышении налоговой ставки. Согласно предложенным изменениям, с 1 января 2027 года для недвижимости кадастровой стоимостью от 300 млн до 10 млрд рублей налог могут увеличить с 2,2 до 2,5 %.

Представители бизнеса напомнили, что это станет уже вторым повышением за короткий срок. В 2025 году ставка составляла 1,5 %, а в 2026-м выросла до 2,2 %. Дополнительную нагрузку на собственников также создала новая кадастровая оценка недвижимости, проведенная в 2026 году.

Авторы обращения считают, что возможности компенсировать рост налога за счет увеличения арендных платежей у многих торговых центров практически исчерпаны. По их словам, рынок коммерческой недвижимости переживает серьезные изменения из-за развития онлайн-торговли: магазины сокращают площади, закрывают отдельные точки, а арендаторы стараются снизить расходы и переезжают на более доступные площадки. Чтобы сохранить клиентов, владельцам помещений приходится предоставлять скидки, при этом затраты на содержание зданий продолжают расти.

Письмо подписали представители ГК "Аврора", ТРЦ "Голливуд", ТК "Гарден-Сити", "Мебель-Сити", БЦ "Сенатор", ТРЦ "Охта Молл", ТРК "Лето", холдинговой компании "Адамант" и других организаций.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

Фото: pxhere