Военно-строительную компанию обязали выплатить Минобороны компенсацию за 14 деревьев.

Петроградский районный суд Петербурга обязал публично-правовую компанию "Военно-строительная компания" выплатить Минобороны 111 069 рублей за повреждение 14 деревьев в Калининградской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел с мая по август 2024 года во время прокладки электрического кабеля на территории одного из объектов. При проведении земляных работ сотрудники привлеченной субподрядной организации ООО "Комплитстрой групп" повредили кору и корневые части деревьев. При этом все 14 растений остались живы.

Суд установил, что Военно-строительная компания не обеспечила надлежащий контроль за действиями субподрядчика. Несмотря на требование компенсировать причиненный ущерб, организация добровольно этого не сделала. В результате суд постановил взыскать с ППК "ВСК" 111 069 рублей в пользу государства в лице Минобороны.

Ранее военное ведомство уже обращалось в суд с финансовыми претензиями к этой организации. Как писал "Коммерсантъ", в июне 2024 года Минобороны подало к Военно-строительной компании 23 иска на общую сумму 6,8 млрд рублей.

ППК "ВСК" создали в 2019 году, ее учредителем выступает Минобороны. Система управления компанией включает департамент строительства военного ведомства и федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ".

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Фото: Piter.tv