Продажу вейпов в Петербурге хотят остановить до 2032 года.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга во втором чтении поддержали законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов. Ограничение должно вступить в силу 1 марта 2027 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте городского парламента.

Законопроект предусматривает введение пятилетнего моратория на продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Запрет предлагается установить на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

Кроме того, парламентарии расширили перечень мест, в которых будет запрещена розничная продажа любой никотинсодержащей продукции.

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