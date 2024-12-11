Опрос о местах передвижения электровелосипедов проходит в Петербурге

Результаты передадут комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Жителей Петербурга пригласили поучаствовать в опросе, посвященном вопросу передвижения электровелосипедов — по тротуарам или по проезжей части.

Этот опрос был запущен на сайте Законодательного собрания Петербурга, сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Принимайте участие в голосовании, а комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры обязательно возьмет результаты в работу. Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга

В прошлом парламентском сезоне депутаты активно рассматривали вопросы, касающиеся регулирования средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. В комитете по транспорту эти инициативы получили поддержку, и на 2025 год продлили запрет на парковку самокатов в центральных районах города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге курьеров на электровелосипедах хотят переместить на дороги.

Фото: ЗакС Петербурга