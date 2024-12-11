Опрос о местах передвижения электровелосипедов проходит в Петербурге

Жителей Петербурга пригласили поучаствовать в опросе, посвященном вопросу передвижения электровелосипедов — по тротуарам или по проезжей части.
Этот опрос был запущен на сайте Законодательного собрания Петербурга, сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своём Telegram-канале.
Принимайте участие в голосовании, а комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры обязательно возьмет результаты в работу.
Александр Бельский, председатель Законодательного собрания Петербурга
В прошлом парламентском сезоне депутаты активно рассматривали вопросы, касающиеся регулирования средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. В комитете по транспорту эти инициативы получили поддержку, и на 2025 год продлили запрет на парковку самокатов в центральных районах города.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге курьеров на электровелосипедах хотят переместить на дороги.
Фото: ЗакС Петербурга
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