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В Петербурге курьеров на электровелосипедах хотят переместить на дороги
Сегодня, 16:48
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В Петербурге курьеров на электровелосипедах хотят переместить на дороги

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В настоящее время доставщики передвигаются по тротуарам, что беспокоит пешеходов.

Петербургских курьеров на электровелосипедах могут переместить на проезжую часть. В настоящее время доставщики передвигаются по тротуарам, что беспокоит пешеходов, заявил спикер парламента города Александр Бельский.

Очевидно, ситуацию надо менять. Знаю, что над этим уже работает наша комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. 

Александр Бельский, спикер петербургского парламента 

Уточняется, что председатель комиссии Алексей Цивилев уже направил ряд обращений в ГИБДД и Минтранс РФ. 

Сами меры регулирования движения электровелосипедов еще обсудят. Необходимо "действовать вдумчиво, в связке с экспертами и учитывая опыт других регионов". 

Ранее на Piter.TV: зарплаты курьеров за 2 года в Петербурге выросли на 47%. 

Фото: unsplash (Rowan Freeman) 

Теги: курьеры, электровелосипеды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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