В Петербурге курьеров на электровелосипедах хотят переместить на дороги

Петербургских курьеров на электровелосипедах могут переместить на проезжую часть. В настоящее время доставщики передвигаются по тротуарам, что беспокоит пешеходов, заявил спикер парламента города Александр Бельский.
Очевидно, ситуацию надо менять. Знаю, что над этим уже работает наша комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Александр Бельский, спикер петербургского парламента
Уточняется, что председатель комиссии Алексей Цивилев уже направил ряд обращений в ГИБДД и Минтранс РФ.
Сами меры регулирования движения электровелосипедов еще обсудят. Необходимо "действовать вдумчиво, в связке с экспертами и учитывая опыт других регионов".
Ранее на Piter.TV: зарплаты курьеров за 2 года в Петербурге выросли на 47%.
Фото: unsplash (Rowan Freeman)
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