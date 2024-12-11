В Петербурге курьеров на электровелосипедах хотят переместить на дороги

В настоящее время доставщики передвигаются по тротуарам, что беспокоит пешеходов.

Петербургских курьеров на электровелосипедах могут переместить на проезжую часть. В настоящее время доставщики передвигаются по тротуарам, что беспокоит пешеходов, заявил спикер парламента города Александр Бельский.

Очевидно, ситуацию надо менять. Знаю, что над этим уже работает наша комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Александр Бельский, спикер петербургского парламента

Уточняется, что председатель комиссии Алексей Цивилев уже направил ряд обращений в ГИБДД и Минтранс РФ.

Сами меры регулирования движения электровелосипедов еще обсудят. Необходимо "действовать вдумчиво, в связке с экспертами и учитывая опыт других регионов".

Ранее на Piter.TV: зарплаты курьеров за 2 года в Петербурге выросли на 47%.

Фото: unsplash (Rowan Freeman)