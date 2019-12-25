Зарплаты курьеров за 2 года в Петербурге выросли на 47%

Наибольшие зарплаты курьерам обещали работодатели из Ленобласти.

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru подвели итоги текущего года на рынке труда и выяснили, насколько выросли спрос и зарплата курьеров в Петербурге. Об этом 17 декабря стало известно Piter.TV.

В целом по РФ за 2 года потребность в доставщиках взлетела на 97%. В Северной столице в 2024 году местные компании искали более 15,4 тыс. курьеров, и это на 22% больше, чем в 2023-м, и на 69% больше, чем в 2022 году.

Что касается заработка, средний доход российского курьера в этом году достиг 117 тыс. рублей, что превышает прошлогодние показатели на 21%. В городе на Неве та же средняя зарплата. Это на 12% больше, чем в прошлом году, и на 47% больше, чем в 2022-м.

Наибольшие зарплаты курьерам обещали работодатели из Ленобласти (более 133 тыс. рублей). На втором месте оказались компании из Московской области (128,6 тыс. рублей), а на третьем – из Республики Северная Осетия (125,8 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что водители-курьеры в Петербурге могут зарабатывать до 180 тыс. рублей.

Фото: unsplash (Rowan Freeman)