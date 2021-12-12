Водители-курьеры в Петербурге могут зарабатывать до 180 тыс. рублей

Вакансий всего стало больше на 12%.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали рынок труда в сфере курьерской доставки по РФ. Результаты исследования стали известны Piter.TV 3 декабря.

В Петербурге средняя зарплата пеших курьеров составляет 65 тыс. рублей (+8 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом), а максимальный доход вырос до 115 тыс. рублей. Рыночная заработная плата для позиции водителя-курьера – 90 тыс. рублей, максимальная – 180 тыс. рублей (+10 и +15 тыс. рублей соответственно). Вакансий всего стало больше на 12%.

В течение следующего года мы будем наблюдать стабильно большое число вакансий для курьеров, возможен прирост в 10-15% за счет развития e-commerce и дальнейшего продвижения в регионы. Службы доставки в ситуации кадрового голода оказались раньше (вспомним нехватку курьеров в ковид) и адаптировались к ситуации быстрее, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме – берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся (от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров). Пресс-служба сервиса SuperJob

Ранее петербуржцам рассказали, как найти работу на более выгодных условиях.

Фото: unsplash (Rowan Freeman)