Петербуржцам рассказали, как найти работу на более выгодных условиях

За последний год увеличились зарплатные предложения в сфере промышленности.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" исполняющая обязанности директора Центра занятости населения города Татьяна Иванова рассказала, как найти работу на более выгодных условиях.

Так, за последний год увеличились зарплатные предложения в сфере промышленности: их рост оценивают в 20-40%. Также развивается тенденция на удаленную работу.

Варианты консультационных услуг. То есть в основном сейчас крупные компании позволили себе увезти на удаленку людей, которые находятся в колл-центрах. Плюс вся работа удаленная, которая позволительна, отдел финансового и бухгалтерского учета. Люди, которые не должны ходить в офисы, но которых хочется удержать работодателю, сегодня максимально работодателем рассматриваются как удаленные работники. Татьяна Иванова, исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Петербурга

Специалист отмечает, что сейчас – благоприятное время, чтобы пройти обучение. В Северной столице есть большое количество программ, в рамках которых можно бесплатно получить дополнительную компетенцию.

Главное для человека, во-первых, возможность обеспечить себя финансово, если эта возможность у человека есть, дальше он ищет, насколько ему комфортно. Если ему хорошо в команде, если ему доверяют интересные задачи, у него есть возможность креативить на работе. То есть, если ему комфортно в том коллективе, есть какая-то возможность для роста, в принципе любит то дело, которым он занимается, не надо никуда уходить. Не устраивает зарплата, может смотреть какие-то аналоги в других компаниях. А так, в принципе, я предлагаю всем сегодня рисковать. Татьяна Иванова, исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Петербурга

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Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга