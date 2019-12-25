Стало известно, в каких районах Петербурга чаще предлагают работу рядом с домом

В ноябре самая большая доля вакансий представлена в Центральном районе (12%).

Специалисты сервисов "Яндекс Недвижимость" и hh.ru выяснили, в каких районах Петербурга чаще всего предлагают работу рядом с домом. Об этом 22 ноября стало известно Piter.TV.

В этом году большинство жителей РФ считают важным расстояние от места работы до дома. Около 44% хотели бы тратить на дорогу не более 30 минут, 42% – не больше часа. Порядка 27% не против приобрести собственное жилье рядом с офисом, а 19% – арендовать квартиру.

В Северной столице в ноябре самая большая доля вакансий представлена в Центральном районе (12%). Медианная стоимость "квадрата" на первичном рынке в этой локации – 487 тыс. рублей, на вторичном – 289 тыс. рублей. Аренда жилья в среднем составляет 76 тыс. рублей за месяц.

На втором месте рейтинга – Московский район (10,6%). Цена за "квадрат" на "первичке" – 326 тыс. рублей, "вторичке" – 235 тыс. рублей. Тройку лидеров по доле предложений о работе замыкает Приморский район (10%) со стоимостью "квадрата" на первичном рынке в 276 тыс. рублей, на вторичном – 224 тыс. рублей.

Чаще всего центральные локации в российских мегаполисах – это с одной стороны современные и уже сформированные с точки зрения инфраструктуры и транспорта городские пространства, с другой стороны – это исторические районы, привлекательные для отдыха. И в столицах, и в городах-миллионниках эти локации представляют собой крупные бизнес-центры: в центральных районах расположено большое количество офисов компаний, предлагающих соискателям тысячи вакансий и возможностей для карьерного развития во всех сферах. Согласно нашему недавнему исследованию, почти каждый третий россиянин, планируя решение своего жилищного вопроса, хотел бы купить недвижимость рядом с работой, а почти каждый пятый – арендовать жилье. Евгений Белокуров, коммерческий директор "Яндекс Недвижимости"

Ранее на Piter.TV: цены на жилье в Петербурге и Ленобласти медленно увеличиваются.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)