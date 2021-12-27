Цены на жильё в Петербурге и Ленобласти медленно увеличиваются

В декабре 2024 года ожидается дальнейшее увеличение стоимости съемного жилья в России на 10-15% от нынешних уровней.

Рост цен на первичную недвижимость ускорился. За последний месяц она подорожала на 1,1%. Это обусловлено стабилизацией спроса и сдержанной активностью девелоперов.

По данным ЦИАН, цены на новостройки только в Петербурге в ноябре по сравнению с октябрём выросли на 0,8%, до 258,9 тыс. рублей за "квадрат".

По России средняя стоимость первички в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях на данный момент составляет 177,4 тысячи рублей за квадратный метр, что на 1,1% больше, чем месяц назад.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти рынок краткосрочной аренды домов за год вырос на 59%.

Фото: Piter.TV