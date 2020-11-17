В России замедлился рост цен на вторичном рынке жилья

За один квадратный метр в среднем придется заплатить 91,9 тыс. рублей.

В сентябре на вторичном рынке жилья в России замедлился темп роста цен. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные экспертов.

Отмечается, что в 16 крупнейших городах России средняя стоимость "квадрата" в старом фонде составила 91,9 тыс. рублей. Это на 0,9% больше, чем было в августе. Такие данные приводит ЦИАН.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов сказал, что в прошлом месяце динамика была более выражена. При этом средний показатель стал выше на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году.

Цены на вторичное жилье больше всего выросли в Краснодаре, за квартиры подорожали на 2,8%, до 83,2 тыс. рублей за квадратный метр. В других городах России рост составил менее 1%.

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