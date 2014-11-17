В Иркутской области завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета

В результате ЧП погибли четыре человека.

В Иркутской области сотрудники МЧС завершили работы по освобождению людей из упавшего самолета L-410. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Воздушное судно потерпело крушение днем ранее в четырех километрах от села Казачинское. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате ЧП несколько человек погибли, один из них - пилот.

Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации 12 человек пострадали и, к сожалению, четыре человека погибли. из сообщения МЧС

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

В спасательной операции участвовали более 70 человек и 20 единиц техники.

Ранее вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области