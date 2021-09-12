Пилот неправильно ввел данные для GPS.

Вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления МЧС. В экстренном ведомстве уточнили, что пилот ошибся с координатами при вводе данных для GPS-системы. Ранее в социальных сетях появились данные о том, что воздушное средство упало в воду около местной школы под номером 17. Очевидцы поделились снимками борта, который практически полностью ушел под воду.

Со слов пилота, вертолёт сел по точке навигации. Все целы, самолёт находится в исправном состоянии, но взлететь не может. Решается вопрос о его транспортировке в место, откуда он сможет подняться в воздух. пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Напомним, что вертолет приземлился в реку Читинку утром 12 сентября. Происшествие зафиксировано в Железнодорожном районе города. На борту находились два человека - пилот и пассажир. Они не пострадали. В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура ведет проверку.

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Фото: Вконтакте / Регион-75 | Чита