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Вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации

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Пилот неправильно ввел данные для GPS.

Вертолет Robinson сел на реку в Чите из-за ошибки в навигации. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления МЧС. В экстренном ведомстве уточнили, что пилот ошибся с координатами при вводе данных для GPS-системы. Ранее в социальных сетях появились данные о том, что воздушное средство упало в воду около местной школы под номером 17. Очевидцы поделились снимками борта, который практически полностью ушел под воду.

Со слов пилота, вертолёт сел по точке навигации. Все целы, самолёт находится в исправном состоянии, но взлететь не может. Решается вопрос о его транспортировке в место, откуда он сможет подняться в воздух.

пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю

Напомним, что вертолет приземлился в реку Читинку утром 12 сентября. Происшествие зафиксировано в Железнодорожном районе города. На борту находились два человека - пилот и пассажир. Они не пострадали.  В пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура ведет проверку.

При опрокидывании судна под Мурманском погиб один человек и трое пропали.

Фото: Вконтакте / Регион-75 | Чита

Теги: robinson, вертолёт, железнодорожный район, забайкальский край, чита, читинка
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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