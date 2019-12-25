Трое пропавших могли утонуть.

При опрокидывании судна под Мурманском погиб один человек и трое пропали. Об этом рассказали региональные экстренные ведомства. Правоохранительные органы полагают, что трое человек утонули, так как их не смогли обнаружить поблизости. Для поисков людей используется вертолет. Причиной трагедии на данный момент считаются плохие погодные условия.

На месте ЧП обнаружен один погибший, один выживший с признаками переохлаждения, но без угрозы для жизни. Трое пропали без вести. Сейчас оба обнаруженных доставляются в Мурманск на вертолете. экстренные службы региона

В день крушения в районе ЧП скорость ветра достигала 15-18 метров в секунду. При таких порывах волны в акватории могут достигать высоты более пяти метров. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры объяснили, что пострадавшее судно найдено пограничниками. УТром 7 сентября оно вышло из поселка Лиинахамари вместе с судовладельцем и четырьмя пассажирами на борту. Экипаж направился в бухту Долгая Щель в Печенгский районе для ловли рыбы.

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