Предположительно его достроят к 2022 году.

В Турции состоялась церемония закладки корвета для Украины. Об этом информирует пресс-служба украинского министерства обороны.

В мероприятии приняла участие делегация Украины во главе с командующим ВМС Алексеем Неижпапой. Киль надводного судна был заложен на одной из верфей Стамбула.

Строительство корвета типа ADA продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля. из сообщения Минобороны Украины

Между странами заключен договор, согласно которому готовое судно должно быть доставлено на Украину уже в следующем году, а в состав Военно-морских сил страны оно предположительно войдет только в 2024 году.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко сравнил своего преемника Владимира Зеленского с белорусским главой Александром Лукашенко.

Фото: armyinform.com.ua