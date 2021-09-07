Порошенко сравнил Владимира Зеленского с Александром Лукашенко

Экс-глава Украины предрек президенту Зеленскому конец, как у белорусского лидера.

Бывший украинский президент Петр Порошенко сравнил Владимира Зеленского с белорусским политиком Александром Лукашенко. Об этом спикер рассказал своим сторонникам во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций Верховной Рады. Он обвинил действующего главу государства в преследовании оппозиции. Порошенко призвал не оказывать поддержку белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой.

Политическое поведение Зеленского с преследованием оппозиции, со всеми своими вагнерами, чаусами (экс-судья Николай Чаус), трухиными (депутат от партии "Слуга народа"), зеленкой, несамостоятельными правоохранительными органами четко подтверждают, что Зеленский движется протоптанной дорогой господина Лукашенко. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Порошенко заметил, что ему будет жаль, если политическая карьера Владимира Зеленского закончится также, как и Лукашенко. В понедельник 6 августа Минский областной суд вынес вердикт в отношении членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Женщина осуждена на 11 лет в колонии общего режима, ее соратник - на 10 лет в колонии с усиленным режимом контроля. Адвокаты подсудимых назвали приговоры необоснованными, незаконными. Сторона защиты обжалует решение суда в десятидневный срок.

Видео: Youtube/Телеканал ZIK