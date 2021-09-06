Лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы

Приговор может быть обжалован.

Минский областной суд приговори членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

Оппозиционеров признали виновными по статьям о "Заговоре с целью захвата власти", "Призывы к действиям, направленные на причинение национальной безопасности", а также "Создание экстремистского формирования".

Согласно решению суда, Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак - усиленного. Дело слушалось в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован в течение десяти суток.

Напомним, в начале июля текущего года Верховный суд Белоруссии приговорил экс-кандидата в президенты РБ Виктора Бабарико, в чей штаб входили Знак и Колесникова, к 14 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в тюрьме с усиленным контролем. Бабарико также обязан выплатить штраф в размере 57 тысяч долларов.

Ранее в Белоруссии задержали 58-летнюю россиянку Ирину Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Видео: Telegram/Sputnik Беларусь