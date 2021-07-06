Верховный суд Белоруссии приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы

Виктор Бабарико отправится в колонию с усиленным контролем.

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего руководителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Фигурант расследования получил 14 лет лишения свободы. Наказание экс-кандидат в президенты республики проведет в тюрьме с усиленным контролем. Он также выплатит штраф, так как инстанция удовлетворила требование стороны обвинения о взыскании с Бабарико пяти тысяч "базовых величин" (57 тысяч долларов). Мужчина не сможет занимать административно-хозяйственные должности на протяжении пяти лет.

Напомним, что приговор Верховного суда Белоруссии обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Разбирательство по делу бизнесмена ведется с февраля текущего года. Также обвиняются и другие топ-менеджеры кредитной организации. По версии прокуратуры, при Бабарико в банке действовала ОПГ, которая выводила денежные средства за пределы страны. Бывший банкир якобы занимался распределением ролей внутри банды, а также определял сумму награждения за совершенные участниками незаконные действия.

Виктор Бабарико – единственный фигурант, который не признал свою вину ни во время следствия, ни на суде. Прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Бабарико.

Видео: Telegram / РИА Новости