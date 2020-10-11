В Белоруссии прокурор запросил 15 лет лишения свободы для Бабарико

Обвинение хочет, чтобы фигурант дела провел заключение в колонии усиленного режима.

В Белоруссии прокурор запросил 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима для Виктора Бабарико. Мужчина является фигурантом уголовного дела. Ранее он выдвигался на пост главы государства. Сегодня в Минске проходит судебное заседание по вопросу экс-руководителя Белгазпромбанка.

Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с лишением права занимать руководящие должности. представитель государственного обвинения

Напомним, что уголовное разбирательство в Белоруссии началось в феврале. Дело изучается представителями Верховного суда республики. Сегодняшнее заседание ведется в рамках выездного мероприятия в здании суда Московского района столицы. В общей сложности в деле фигурируют восемь обвиняемых. С начала расследования в инстанции зачитали 120 томов дела, допросили свыше 50 свидетелей.

Напомним, что Виктор Бабарико сложил свои полномочия в банке в мае 2020 года. Это решение было принято предпринимателем из-за решения баллотироваться на пост президента Белоруссии. ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру. Мужчину обвинили в экономических преступлениях.

Бабарико назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

Фото: Telegram/РИА Новости