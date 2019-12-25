Экс-глава Белгазпромбанка отказался давать показания в суде.

Бывший глава Белгазпромбанка Валерий Бабарико назвал свое уголовное преследование политически мотивированным. Бизнесмен заметил, что категорически против него возражает. Днем 6 апреля фигурант уголовного дела отказался давать показания и не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Что касается сути предъявленных обвинений, я считаю, что в отношении меня, в отношении моего сына, в отношении моих друзей и близких мне людей, а также в отношении моих коллег и партнеров все эти уголовные преследования и обвинения... абсолютно необоснованные. Валерий Бабарико, экс-глава Белгазпромбанка

По мнению подозреваемого, расследование в его отношении изначально имело задачу не установить вину и доказать ее, а заставить кандидата в президенты республики отказаться от участия в выборах.

Напомним, что Бабарико сложил свои полномочия с поста руководителя Белгазпромбанка в мае 2020 года в связи с решением баллотироваться на пост главы государства.

Минский суд назначил волонтеру штаба Бабарико два года ограничения свободы.

Фото: Telegram / Виктор Бабарико — официальный канал